https://news.day.az/officialchronicle/1658850.html Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 9 Мая - Днем победы над фашизмом - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 9 Мая - Днем победы над фашизмом - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 9 Мая - Дня Победы над фашизмом.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Поздравляю всех наших ветеранов с 79-й годовщиной Победы над фашизмом! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, нашей Родине - мира и спокойствия!
Мехрибан Алиева
Первый вице-президент Азербайджанской Республики".
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