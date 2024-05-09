Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 9 Мая - Днем победы над фашизмом

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 9 Мая - Дня Победы над фашизмом.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Поздравляю всех наших ветеранов с 79-й годовщиной Победы над фашизмом! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, нашей Родине - мира и спокойствия!

Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики".