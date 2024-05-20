Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Камерун Полю Бийе по случаю национального праздника страны - Дня провозглашения республики, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Камерун.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Камеруна постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме.