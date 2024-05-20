https://news.day.az/officialchronicle/1661456.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Камерун
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Камерун
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Камерун Полю Бийе по случаю национального праздника страны - Дня провозглашения республики, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Камерун.
В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Камеруна постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме.
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