https://news.day.az/officialchronicle/1662340.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном составе - ФОТО
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном составе - ФОТО
23 мая состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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