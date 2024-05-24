Исмет Абасов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Исмета Абасова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики Исмет Дурсун оглу Абасов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.