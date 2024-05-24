https://news.day.az/officialchronicle/1662748.html Исмет Абасов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени - Распоряжение
Исмет Абасов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Исмета Абасова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики Исмет Дурсун оглу Абасов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
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