https://news.day.az/officialchronicle/1662908.html Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева
Хранитель Двух святынь, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре