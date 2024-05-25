Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева

Хранитель Двух святынь, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.