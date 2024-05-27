https://news.day.az/officialchronicle/1663422.html Президент Государства Палестина направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Государства Палестина направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации Освобождения Палестины Махмуд Аббас направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре