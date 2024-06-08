От имени Президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси дан официальный обед в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева

8 июня в Каире от имени Президента Арабской Республики Египет Абдель-Фаттаха ас-Сиси дан официальный обед в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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