https://news.day.az/officialchronicle/1666759.html От имени Президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси дан официальный обед в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева
От имени Президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси дан официальный обед в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева
8 июня в Каире от имени Президента Арабской Республики Египет Абдель-Фаттаха ас-Сиси дан официальный обед в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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