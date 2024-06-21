Президент Бразилии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасио Лула да Силва направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Господин Президент.

От имени правительства, народа Бразилии и от себя лично поздравляю Ваше превосходительство с Днем независимости Азербайджана. Желаю азербайджанскому народу счастья и благополучия.

Еще раз заявляю о желании Бразилии и впредь продолжать взаимодействие с Азербайджаном во имя укрепления дружественных связей между нашими странами и взаимного благосостояния двух народов. В этом контексте с нетерпением ожидаю плодотворного сотрудничества между Бразилией и Азербайджаном в рамках предстоящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Господин Президент, прошу принять заверение в высочайшем уважении и почтении", - говорится в письме.