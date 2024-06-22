Президент Ильхам Алиев: Азербайджан привлекателен не только для инвестиций в ископаемое топливо, но и в возобновляемые источники энергии

Азербайджан привлекателен не только для инвестиций в ископаемое топливо, но и в возобновляемые источники энергии

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

Отметив, что наша страна, которая зарабатывала на ископаемом топливе, теперь направляет это богатство в возобновляемую энергетику, глава государства сказал: "Как страна-хозяйка COP29, мы также обязаны быть в числе передовиков в области "зеленого" перехода.