https://news.day.az/officialchronicle/1669873.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан привлекателен не только для инвестиций в ископаемое топливо, но и в возобновляемые источники энергии
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан привлекателен не только для инвестиций в ископаемое топливо, но и в возобновляемые источники энергии
Азербайджан привлекателен не только для инвестиций в ископаемое топливо, но и в возобновляемые источники энергии
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".
Отметив, что наша страна, которая зарабатывала на ископаемом топливе, теперь направляет это богатство в возобновляемую энергетику, глава государства сказал: "Как страна-хозяйка COP29, мы также обязаны быть в числе передовиков в области "зеленого" перехода.
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