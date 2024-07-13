Президент Ильхам Алиев утвердил подписанное Азербайджаном соглашение по COP29

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения", подписанное 7 июня 2024 года в форме обмена письмами.

После вступления в силу соглашения, указанного в настоящем указе, назначенный президент (President-Designate) 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения должен обеспечить реализацию ее положений.

Министерство иностранных дел должно уведомить Секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.