В Азербайджане будут определены места для парковки малых электромобилей

Будут определены места для парковки малых электромобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении закона № 1196-VIQD Азербайджанской Республики от 28 июня 2024 года "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках".

Согласно указу, Кабинет министров в трехмесячный срок должен утвердить и проинформировать Президента Азербайджанской Республики об определении парковочных мест для малых электромобилей, требованиях к парковочным местам и правилах их использования, а также территориальных (зональных) ограничениях количества малых электромобилей операторов малых электромобилей.