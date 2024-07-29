Президент Ильхам Алиев поздравил Николаса Мадуро

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Николасу Мадуро Моросу по случаю его переизбрания Президентом Боливарианской Республики Венесуэла.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Боливарианской Республики Венесуэла.

Динамичное развитие азербайджано-венесуэльских отношений вызывает удовлетворение. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для успешного продолжения дружественных связей между нашими странами в интересах наших народов, взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем порядке.

Еще раз передаю Вам поздравления и наилучшие пожелания, желаю успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного народа Венесуэлы", - говорится в письме.