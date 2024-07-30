Расширяется территория Сумгайытского химического промышленного парка

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Сумгайытского химического промышленного парка, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.