https://news.day.az/officialchronicle/1678421.html Расширяется территория Сумгайытского химического промышленного парка - Распоряжение
Расширяется территория Сумгайытского химического промышленного парка - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Сумгайытского химического промышленного парка, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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