Президент Ильхам Алиев наградил работников сферы кино

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников сферы кино.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, работники сферы азербайджанского кинематографа награждены за заслуги в развитии этой сферы.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.