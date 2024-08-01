https://news.day.az/officialchronicle/1678988.html Президент Ильхам Алиев наградил работников сферы кино - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев наградил работников сферы кино - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников сферы кино.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, работники сферы азербайджанского кинематографа награждены за заслуги в развитии этой сферы.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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