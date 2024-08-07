Рафаэль Гусейнов награжден орденом “Шараф"

За большие заслуги в развитии литературоведения в Азербайджане и многолетнюю эффективную общественно-политическую деятельность Рафаэль Баба оглу Гусейнов награжден орденом "Шараф".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.