https://news.day.az/officialchronicle/1680373.html Рафаэль Гусейнов награжден орденом “Шараф" - Распоряжение
Рафаэль Гусейнов награжден орденом “Шараф" - Распоряжение
За большие заслуги в развитии литературоведения в Азербайджане и многолетнюю эффективную общественно-политическую деятельность Рафаэль Баба оглу Гусейнов награжден орденом "Шараф".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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