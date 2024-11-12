Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как председатель COP29 постарается внести вклад в поиск консенсуса между развитыми и развивающимися странами

Азербайджан как председатель COP29 постарается внести своей вклад в поиск консенсуса между развитыми и развивающимися странами и наладить отношения между Глобальным Югом и Глобальным Севером.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Саммите лидеров 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку.

Глава государства отметил, что при поддержке 120 стран Азербайджан возглавлял Движение неприсоединения, которое является крупнейшим институтом после ООН.