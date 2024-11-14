https://news.day.az/officialchronicle/1707119.html Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Бразилии 14 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Федеративной Республики Бразилия Джеральдо Алкмином. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Бразилии
14 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Федеративной Республики Бразилия Джеральдо Алкмином.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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