Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Бразилии

14 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Федеративной Республики Бразилия Джеральдо Алкмином.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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