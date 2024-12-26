Губернатор Астраханской области РФ направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями

Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", летевшего из Баку в Грозный и потерпевшего крушение недалеко от города Актау.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.

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