Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению

29 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Международном аэропорту Гейдар Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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