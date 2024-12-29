https://news.day.az/officialchronicle/1719469.html Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению 29 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
29 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Международном аэропорту Гейдар Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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