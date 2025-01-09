https://news.day.az/officialchronicle/1721658.html Эмир Кувейта направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву Эмир Государства Кувейт Шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения 25 декабря близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.
Эмир Кувейта направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву
Эмир Государства Кувейт Шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения 25 декабря близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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