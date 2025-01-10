https://news.day.az/officialchronicle/1721916.html В Азербайджане создана информационная система "Цифровая экология" - Указ Президента Ильхама Алиева Создана информационная система "Цифровая экология". В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Согласно указу, утверждено Положение об информационной системе "Цифровая экология". Новость обновляется
В Азербайджане создана информационная система "Цифровая экология" - Указ Президента Ильхама Алиева
Создана информационная система "Цифровая экология".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
Согласно указу, утверждено Положение об информационной системе "Цифровая экология".
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре