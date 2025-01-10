В Азербайджане создана информационная система "Цифровая экология"

Создана информационная система "Цифровая экология".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.

Согласно указу, утверждено Положение об информационной системе "Цифровая экология".

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