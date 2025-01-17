https://news.day.az/officialchronicle/1723662.html

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в расширенном составе в ходе совместного обеда

17 января в Баку состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в расширенном составе в ходе совместного обеда. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется