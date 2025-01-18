Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана

18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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