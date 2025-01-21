Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и исполнительным директором группы компаний "DP World"

21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с председателем и исполнительным директором группы компаний DP World Султаном Ахмедом бен Сулайемом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече обсуждались перспективы деятельности группы компаний DP World в нашей стране, возможности, создаваемые транспортными коридорами Север-Юг и Восток-Запад. Была особо подчеркнута роль Азербайджана как регионального транспортного хаба, рассмотрены возможные направления сотрудничества.

Следует отметить, что DP World является одним из крупнейших портовых операторов в мире. Компания также входит в число лидеров с точки зрения географической диверсификации.

В настоящее время DP World управляет около 80 портами в разных местах мира.