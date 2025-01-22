https://news.day.az/officialchronicle/1724622.html Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе c Володимиром Зеленским - ФОТО 22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с Президентом Украины Володимиром Зеленским. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе c Володимиром Зеленским - ФОТО
22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с Президентом Украины Володимиром Зеленским.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре