Президент Ильхам Алиев: Глобальный Юг ожидает больше поддержки от самых богатых стран мира

Одним из важных событий на COP29 в Баку был Саммит малых островных развивающихся государств, на котором Азербайджан выдвинул очень амбициозную повестку, чтобы оказать практическую поддержку этим странам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN 20 января в Давосе. Интервью было опубликовано 11 февраля.

"Очевидно, что без согласованного подхода со стороны крупных игроков будет трудно поддерживать эти страны. Эти страны не имеют финансовых ресурсов для решения климатических проблем. Поэтому я думаю, что это ответственность тех стран, которые могут взять на себя это бремя, чтобы сделать больше. Глобальный Юг абсолютно объективно ожидает больше поддержки от самых богатых стран мира".