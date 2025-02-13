https://news.day.az/officialchronicle/1729885.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан имеет динамичную экономику с высоким потенциалом развития Азербайджан имеет динамичную экономику с высоким потенциалом развития. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева направленном участникам форума "Налоговая служба-25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация". Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан имеет динамичную экономику с высоким потенциалом развития
Азербайджан имеет динамичную экономику с высоким потенциалом развития.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам форума "Налоговая служба-25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".
Новость обновляется
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