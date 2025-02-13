https://news.day.az/officialchronicle/1730006.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия Максуда Ибрагимбекова Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия Максуда Ибрагимбекова, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия Максуда Ибрагимбекова
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия Максуда Ибрагимбекова, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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