На официальной странице Президента Ильхама Алиева размещены кадры с его поездки в Агдам с Первой леди Мехрибан Алиевой

На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Instagram размещены кадры с поездки главы государства в Агдам с Первой леди Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в Агдаме и Аскеранской крепости".