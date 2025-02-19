https://news.day.az/officialchronicle/1731269.html На официальной странице Президента Ильхама Алиева размещены кадры с его поездки в Агдам с Первой леди Мехрибан Алиевой - ВИДЕО Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился кадрами из поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Агдам и Аскеран. Day.Az представляет публикацию:
На официальной странице Президента Ильхама Алиева размещены кадры с его поездки в Агдам с Первой леди Мехрибан Алиевой - ВИДЕО
На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Instagram размещены кадры с поездки главы государства в Агдам с Первой леди Мехрибан Алиевой.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в Агдаме и Аскеранской крепости".
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