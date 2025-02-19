https://news.day.az/officialchronicle/1731269.html

На официальной странице Президента Ильхама Алиева размещены кадры с его поездки в Агдам с Первой леди Мехрибан Алиевой - ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился кадрами из поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Агдам и Аскеран. Day.Az представляет публикацию: