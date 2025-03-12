Президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу по упрощению формальностей при воздушных перевозках
В Азербайджане утверждена Государственная программа по упрощению официальных процедур в области воздушных перевозок.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
"Руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, во исполнение Закона Азербайджанской Республики "Об авиации" от 22 декабря 2023 года номер 1058-VIQ постановляю:
1. Утвердить "Государственную программу по упрощению формальностей при воздушных перевозках" (далее - Государственная программа).
2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:
2.1. в девятимесячный срок:
2.1.1. подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о правилах упрощения формальностей при воздушных перевозках;
2.1.2. подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по составу Комиссии по упрощению формальностей при воздушных перевозках и ее положению;
2.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
3. Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики:
3.1. координировать осуществление мер, предусмотренных Государственной программой, утвержденной частью 1 настоящего Распоряжения;
3.2. раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о состоянии реализации мер, предусмотренных в Государственной программе;
3.3. обеспечить контроль за разработкой и утверждением в течение двенадцати месяцев программ аэропортов по упрощению формальностей при воздушных перевозках.
4. Мониторинг и оценивание исполнения мер, предусмотренных в Государственной программе, на основе заказа Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации", - говорится в распоряжении.
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