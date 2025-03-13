https://news.day.az/officialchronicle/1736828.html Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию 13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеку Гринспан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию
13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеку Гринспан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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