Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию

13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеку Гринспан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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