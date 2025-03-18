https://news.day.az/officialchronicle/1738036.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района 18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района
18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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