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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района

18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района.