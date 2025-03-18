Президент Ильхам Алиев: Рад, что бывшие переселенцы уже размещаются в селе Суговушан

Здесь есть все условия для проживания. Дома очень красивые, просторные и светлые. Природа естественным образом добавляет привлекательности этому региону. Жить рядом с прекрасным водохранилищем, конечно же, приятно. Поэтому здесь есть все возможности, чтобы хорошо и комфортно жить и работать, и я рад, что бывшие переселенцы уже размещаются в селе Суговушан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию жилого комплекса, построенного в селе Суговушан Агдеринского района.

Напомнив, что Суговушан был освобожден от оккупантов в первую неделю Второй Карабахской войны, глава государства отметил: "Это был один из наших первых значительных успехов, одна из наших военных побед".