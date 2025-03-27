В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки главы государства в село Сарыджалы вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры поездки главы государства в село Сарыджалы Агдама вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Сарыджалы Агдамского района. (27.03.2025)".