https://news.day.az/officialchronicle/1740108.html

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки главы государства в село Сарыджалы вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой - ВИДЕО

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры поездки главы государства в село Сарыджалы Агдама вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: