https://news.day.az/officialchronicle/1740108.html В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки главы государства в село Сарыджалы вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой - ВИДЕО В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры поездки главы государства в село Сарыджалы Агдама вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки главы государства в село Сарыджалы вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой - ВИДЕО
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры поездки главы государства в село Сарыджалы Агдама вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Сарыджалы Агдамского района. (27.03.2025)".
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