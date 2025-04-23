https://news.day.az/officialchronicle/1747065.html Председатель КНР назвал Президента Ильхама Алиева большим другом китайского народа Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева большим другом китайского народа, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Председатель КНР назвал Президента Ильхама Алиева большим другом китайского народа
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева большим другом китайского народа, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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