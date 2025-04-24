На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры государственного визита в Китай

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры государственного визита в Китай.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику (22-24.04.2025)".