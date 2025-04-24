https://news.day.az/officialchronicle/1747492.html

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры государственного визита в Китай - ВИДЕО

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры государственного визита в Китай. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику (22-24.04.2025)".