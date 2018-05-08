Армянская «революция»: короткий путь от опьянения до отрезвления

В Армении - праздник. Граждане этой страны на полном серьезе считают, что завтра будет лучше, чем вчера. Потому, что прилетела, знаете ли, птица счастья завтрашнего дня. Зовут ее, как все догадались, Никол Пашинян. Его имя сейчас в Армении произносят с благоговением, он уже стал атрибутом сувенирной продукции. Майки с ликом Никола реализуются в РА весьма неплохо. Осталось только начать массовый выпуск туалетной бумаги с физиономией Сержа Саргсяна. В Украине, после свержения Виктора Януковича, так и сделали - увековечили экс-президента в рулонах туалетной бумаги, которую охотно раскупали туристы.

Правда, не удивлюсь, если в РА еще и презервативы с изображением третьего президента страны появятся. Надо же хоть как-то монетизировать плоды "революции". Помочь в этом, кстати, могла быв состоятельная армянская диаспора. Вон, Серж Танкян, которого Пашинян уже успел обозвать Саргсяном, уже посетил Ереван. Жду, когда там же снова нарисуется Ким Кардашьян - гордость армян, борцунья за признание мифа о "геноциде" и вообще дама, под которую можно получить немало денег.

Осталось только найти форму их выколачивания. Серж Саргсян, помнится, сам по миру с протянутой рукой ездил. Торговал собой в рамках благотворительных ужинов и марафонов. Там все было - согласно заранее обговоренному тарифу. Чем ближе к телу Сержика - тем дороже. Общение с ним - по иной, завышенной таксе. Продолжительность сеанса также оценивалась в зависимости от щедрости оплачивающего. Не знаю, звучало ли сакраментальное "продлевать будете?" - но вполне верю, что и это возможно.

Теперь, как утверждает Пашинян и все верящие ему на слово, времена изменились. Надо полагать, в том числе и в том смысле, что отныне не фактический правитель РА будет ездить за деньгами к диаспоре, а сами владельцы капиталов из числа представителей армянской диаспоры будут толпится в очереди на прием к Николу. Да уж, ради таких "перемен", безусловно, стоило затевать "революцию".

Тем более, что очевидно - армянская диаспора, и без того оказывавшая влияние на внутреннюю и внешнюю политику Армении, отныне будет жаждать тотального себе подчинения. Пашиняну с этим уже приходится считаться. Отсюда - все его заявления о том, что Нагорный Карабах должен вернуться за стол переговоров. Оттуда же - визит на оккупированные территории Азербайджана. Я уверен, что в ближайшее время мы услышим от Никола и заявления о необходимости скорейшего признания Арменией "независимости" так называемой "НКР".

Собственно, он уже рассуждает на эту тему, направляя слова любви и поддержки самозванной "Республике Арцах" Он уже утверждает, что протестное движение последних полутора месяцев приведет к признанию прав Нагорного Карабаха. "Мы как никогда близки к тому, чтобы в единстве достичь важнейших национальных целей", - заверяет Никол. В ответ - кричат ему "ура" и в воздух чепчики бросают.

Одним словом, очевидно, что будет происходить окончательное оформление Пашиняна в "ястреба". Мера эта вынужденная и рассчитанная на помощь диаспоры в заполнении бюджета. Европа и США как-то не торопятся выделять миллиарды долларов "новой Армении", в которой даже нет преследования тех, кого сам Пашинян объявил преступниками, коррупционерами, ворами и предателями. Россия и вовсе не даст денег такой Армении.

Хотя, конечно, Пашинян будет отчаянно пытаться повторить последний из трюков Сержа Саргсяна. То есть, сосать нескольких маток одновременно. Он даже может пойти по стопам московского бизнесмена армянского происхождения Армана Тавмасяна, который на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser приехал в Кремль, чтобы выпить с президентом России коньяка и поговорить за жизнь. Правда, исполнению желаний Тавмасяна помешали сотрудники Федеральной службы охраны Российской Федерации. Пашиняну, ясное дело, будет проще проделать этот трюк. Только вот, говорю это с уверенностью, итог такого "кавалерийского наскока" будет столь же печален для Никола, как и для Армана.

Проще говоря - пошлют его. В России же все прекрасно помнят. И прежние речи Пашиняна о необходимости выхода РА из ЕАЭС, и митинги в Ереване, на которых сжигали российский флаг и портреты Владимира Путина, и откровенно омерзительные по форме, анти-русские и анти-российские по содержанию статьи в армянских СМИ.Одним словом, как бы армяне не относились в журналисту Михаилу Леонтьеву, каких бы они извинений они от него не требовали, но он максимально точно передал суть умонастроений, касающихся Армении, которые имеются в России.

Ей в итоге придется катиться колбаской. Отовсюду. Страна эта может кардинально улучшить свое положение только при одном условии- справедливом урегулировании карабахского конфликта, который должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Иначсе - продолжение существования в статусе государства-изгоя, экономические и демографические проблемы которого будут лишь усугубляться. Их невозможно решить речами Пашиняна, его призывами, поездками в Карабах. Как невозможно и обеспечить охрану границ РА собственными силами. Да и воевать в Карабахе , если что, никто , вместо тех, кто сейчас празднует победу Пашиняна, не будет. Даже Серж Танкян и Ким Кардашьян. И вот тогда наступит отрезвление...

Акпер Гасанов