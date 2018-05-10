В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие российско-азербайджанской выставки "Гейдар Алиев: Личность, миссия, наследие" - ФОТО

В Центре Гейдара Алиева в Баку в четверг состоялись торжественное открытие российско-азербайджанской историко-документальной выставки "Гейдар Алиев: Личность, миссия, наследие" и презентация одноименной книги. Выставка посвящена 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспозиции, организованной при поддержке администраций Президента Азербайджана и Президента России и Фонда Гейдара Алиева, представлено более 300 экспонатов - фото, документы и видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий, зарубежные гости.

На открытии выставки помощник Первого вице-президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров приветствовал гостей и поздравил всех с 95-летием со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Для нас большая честь организовать в Центре Гейдара Алиева выставку, посвященную 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. Центр Гейдара Алиева и Фонд Гейдара Алиева активно поддерживают все проекты, осуществляемые между Азербайджаном и Россией. Как известно, Фонд Гейдара Алиева при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой активно действует в регионах Российской Федерации и в Москве, осуществляются программы в рамках образования, здравоохранения, культуры. Эти проекты для нас очень важны и вызывают большой интерес, проходят с участием огромного количества молодежи. Центр Гейдара Алиева изучает наследие Гейдара Алиева. Как известно, здесь представлены различные выставки, уникальные экспозиции, посвященные жизни и деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева, а также другие экспозиции. В Центре Гейдара Алиева проводятся выставки и реализуются проекты, посвященные российским скульпторам, архитекторам, исполнителям, артистам, художникам, представителям культуры и искусства, создаются возможности для проведения презентаций, круглых столов и фестивалей. Хотел бы особо отметить, что в данное время в Центре Гейдара Алиева действует ряд выставок, посвященные российским скульпторам и архитекторам. Недавно была открыта выставка Александра Васильева, с которым мы неоднократно работали", - сказал Анар Алакбаров и выразил благодарность российской стороне и Администрации Президента России за вклад в проведении выставки.

Начальник Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов зачитал участникам мероприятия приветственное послание Президента России Владимира Путина.

Политическая мудрость и дальновидность Гейдара Алиева, его способность вникать в суть самых сложных вопросов, большой организаторский талант, снискали ему высокий авторитет среди соотечественников, и за рубежом. Возглавив независимый Азербайджан в непростой исторический период, он стал настоящим лидером своей страны, многое сделал для консолидации азербайджанского общества. Отмечу, что одним из ключевых условий успешного развития Азербайджана Гейдар Алиев считал выстраивание дружественных, добрососедских связей с Россией, укрепление взаимовыгодного сотрудничества и конструктивное партнерство между нашими странами. Отрадно, что этот курс достойно продолжает нынешний Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Эта масштабная выставка стала результатом совместных усилий историков, работников архивов и представителей государственных ведомств наших стран. Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в ее подготовке", - говорится в обращении главы российского государства.

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов зачитал участникам мероприятия приветственное послание Президента Азербайджана Ильхама Алиева

"Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия выставки "Гейдар Алиев: Личность, миссия, наследие", посвящённой знаменательной дате 95-летия со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана.

Гейдар Алиев - выдающийся государственный и политический деятель, снискавший высокий авторитет не только на постсоветском пространстве, но и во всём мире. Богатый опыт государственного управления и высокие организаторские способности, приобретённые в течение многих лет в качестве председателя КГБ республики, руководителя Азербайджанской ССР, а затем первого заместителя председателя Совета Министров СССР, позволили ему возглавить независимый Азербайджан, и в самое сложное время вывести страну из состояния глубокого кризиса на путь устойчивого развития.

Именно Гейдару Алиеву принадлежит особая заслуга в укреплении отношений между Азербайджаном и Россией, которые на современном этапе характеризуются как стратегические. За годы независимости наши государства сумели не только сохранить, но и приумножить традиции добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, накопленные многими поколениями.

Примечательно, что на выставке, проводимой в Баку, представлены многочисленные архивные документы и фотографии, позволяющие увидеть не только всю многогранность личности Гейдара Алиева, но и прикоснуться к его наследию. Искренне рад, что к этому знаковому событию подготовлен также и красочный каталог, в котором ясно прослеживается преемственность политического курса, заложенного Общенациональным лидером. Надеюсь, что издание займёт достойное место в фондах многих библиотек.

Мне хотелось бы выразить глубокую признательность российской стороне, являющейся инициатором данного проекта, а также поблагодарить историков и архивистов обеих стран. Убеждён, что выставка внесёт свою лепту в укрепление дружбы между нашими народами", - говорится в приветственном послании Президента Азербайджана.

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов, в свою очередь, подчеркнул, что для него большая честь принимать участие в открытии выставки "Гейдар Алиев: Личность, миссия, наследие", посвященной легендарному политику, выдающемуся государственному деятелю Гейдару Алиеву, который сыграл ключевую роль в становлении современного Азербайджана, личности, исторически связавшей современную Россию и Азербайджан, человеку, построившему крепкий и надежный мост взаимоотношений между странами.

"Через призму уникальной роли личности Гейдара Алиева представленная экспозиция охватывает 25-летнюю историю российско-азербайджанских отношений, особенно прослеживая преемственность взаимодействия Президента России Владимира Путина и Президентов Азербайджана Гейдара Алиева и Ильхама Алиева. Российско-азербайджанское стратегическое партнерство, базирующееся на принципах равноправия, уважения интересов друг друга, отвечает коренным интересам народов наших стран, служит стабильности и безопасности на Кавказе и во всем Каспийском регионе. Я как представитель Дагестана в Совете Федерации хочу отметить, что наши народы связывают семейные, братские узы дружбы и добрососедства. Моего отца - государственного и общественно-политического деятеля Магомед-Салама Умаханова, 100-летие которого в этом году будем отмечать, надеюсь, и с участием азербайджанских друзей и братьев, связывали десятилетия дружбы с Гейдаром Алиевым и Азизом Алиевым. В Махачкале абсолютно заслуженно установлен памятник Азизу Алиеву, а одна из центральных улиц Дербента названа в честь легендарного Гейдара Алиева, и мы этим очень дорожим. Наша общая задача - передать эту эстафету дружбы, братства и добрососедства будущим поколениям", - сказал Умаханов.

По его словам, в эти дни мы отмечаем 73-ю годовщину Победы над фашизмом. "Хочу отдать дань памяти ветеранам наших стран, которые сражались плечом к плечу во время Великой Отечественной войны. Хотелось бы напомнить о кавказских полках "Дикой дивизии", которые воевали во время Первой мировой войны. Ратные подвиги и неувядаемая слава навечно будут ярким примером мужества и самоотверженности, примером для наших детей и внуков. Важным залогом продолжения стратегического взаимодействия наших государств является блистательная, убедительная победа Ильхама Алиева на президентских выборах. В сфере межпарламентского сотрудничества также органично развиваются отношения между нашими странами, организован диалог на высшем уровне, в том числе взаимодействие на международных парламентских площадках. Уверен, что уникальные материалы выставки вызовут большой интерес, помогут молодежи и зарубежным гостям лучше узнать историю азербайджанского народа и его лидера Гейдара Алиева. Открытие выставки послужит дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими странами и народами. Хочу пожелать азербайджанскому народу мира, стабильности и процветания". - сказал Ильяс Умаханов

Как отметил на церемонии открытия выставки статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, Гейдар Алиев был выдающимся государственным деятелем, который сыграл определяющую роль в становлении независимого Азербайджана и заложил основы курса на стратегическое партнерство с Россией.

"Такое возвращение к истокам наших отношений весьма символично. Это напоминание о той колоссальной совместной работе по укреплению и развитию дружбы между нашими странами и народами, которую вели и ведут руководители двух государств и которую в России рассматривают в качестве важного внешнеполитического приоритета. Как мы все помним, Гейдар Алиев дважды вставал во главе Азербайджанского государства - в 1969 году и 1993 году. Причем, решения, принятые им в 1993 году в разгар внутренних междоусобиц, тяжелейшей Карабахской войны и развала экономики, требовали колоссального мужества и того уникального жизненного опыта, которым обладал только Гейдар Алиев. В ситуации политического кризиса и абсолютного цейтнота он принял предельно выверенные и, как оказалось, судьбоносные решения - Бишкекский протокол в мае 1994 года принес Азербайджану непростой, но столь необходимый мир, а последовавшие за ним крупные международные контракты, в том числе с участием российских партнеров, масштабные инвестиции в долгожданную экономическую стабилизацию", - сказал Карасин.

По словам замминистра, Гейдара Алиева всегда отличал неподдельный интерес к делу и людям, прекрасное понимание реальной жизни, стремление добиваться конкретных, практических результатов.

"Это был человек с колоссальным потенциалом, и думается, что в СССР этот потенциал был не до конца использован. В свое время бытовала также точка зрения, что встань Гейдар Алиев во главе советского правительства тогда, в 80-е годы, страна могла бы пойти по более мягкому эволюционному пути развития, сродни тому, который некогда в Китае запустил Дэн Сяопин. Хорошо известно, что он был удивительно преданным и любящим сыном, братом, мужем, отцом и дедом. Умел дружить и как-то особенно тепло ценить людей, особенно людей талантливых", - добавил замминистра иностранных дел России.

Карасин особо отметил вклад Гейдара Алиева в дело становления и развития азербайджано-российских отношений.

"Неудивительно, что в Азербайджане традиционно трепетно относятся к русскому языку, на котором свободно говорят практически все - и в Баку, и в Лянкяране, и в Гяндже. Над сохранением доставшегося нам в наследство общего образовательного и культурного пространства трудятся коллективы свыше 300 азербайджанских школ, где обучение проходит на русском языке. Россия была для Гейдара Алиева неотъемлемой частью его жизни, а в политическом смысле ближайшим и надежным партнером. Наследие Гейдара Алиева живо, а его дело продолжено Президентом Ильхамом Алиевым. Потому мы с оптимизмом смотрим в будущее наших двусторонних отношений. И в будущем мы не сомневаемся: они будут развиться и укрепляться в соответствии с заветами Гейдара Алиева на благо двух наших стран", - добавил Карасин.

Далее гости с большим интересом осмотрели экспозицию. На выставке представлены собранные российскими и азербайджанскими историками и архивистами материалы о жизни и деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева, которые помогут глубже раскрыть масштаб и многогранность его личности, прикоснуться к его наследию, заложившему основу современных российско-азербайджанских отношений.

В работе над материалами приняли участие специалисты Архива Президента Российской Федерации, министерства культуры РФ, Государственного архива РФ, Архива внешней политики РФ, Российского государственного архива экономики, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива литературы и искусств, Российского государственного архива новейшей истории, Государственного музея политической истории России, пресс-службы Московского патриархата и Фонда Гейдара Алиева.

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