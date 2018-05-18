Огтай Асадов: Решение ПАСЕ в связи с Азербайджаном несправедливо

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с Азербайджаном несправедливо. Об этом в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал спикер Огтай Асадов, комментируя санкции, примененные в связи с Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Асадов отметил, что это не первый подобный случай. "Мы в свое время не разрешили французскому депутату, посетившему Нагорный Карабах, приехать в Баку для участия в заседании Комитета ПАСЕ. После этого против нашего парламента были введены санкции, запрещавшие проведение в стране в течение двух лет каких-либо мероприятий. Однако заседание нижней палаты должно было проводиться в Азербайджане, а материальных средств у них не было. Более того, они даже обратились впоследствии с просьбой провести это заседание. Но мы отказались, объяснив это тем, что не можем провести заседание, находясь под санкциями", - сказал он.

Спикер добавил, что через два года заседания комитета вновь начали проводиться в Азербайджане.

"Что касается несправедливой санкции в отношении Самеда Сеидова, то речь о том, что ему не будет разрешено, например, избираться в руководство какого-либо комитета или участвовать в наблюдательной миссии в другой стране. Однако, несмотря на все это, Самед Сеидов продолжит свою работу и борьбу", - сказал Асадов.

Отметим, что по итогам слушаний, проведенных во вторник в Париже, Комитет ПАСЕ по процедурным правилам принял решение о санкциях в отношении четырех членов ПАСЕ, имена которых были упомянуты в ранее опубликованном отчете Независимого следственного органа по претензиям о коррупции в организации.

Согласно решению Комитета ПАСЕ по процедурным правилам, санкции применены в отношении Педро Аграмунта (Испания) - сроком на десять лет, Сезара Флорина Преды (Румыния), Самеда Сеидова (Азербайджан) и Хорди Ксуклы (Испания) - сроком на два года.

Вышеупомянутые лица останутся членами ПАСЕ и будут иметь право на выступления.

В течение периода санкций они не смогут выступать в качестве докладчика или наблюдателя на выборах и не смогут быть председателем или зампредседателя какого-либо комитета или подкомитета или выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ассамблеи. Они также не смогут представлять ассамблею или ее комитеты на каких-либо мероприятиях третьих сторон.

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