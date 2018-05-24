Генштаб Армении остался без начальника
24 мая 2018 11:43 239
Начальник Генштаба Вооруженных сил Министерства обороны РА Мовсес Акопян будет освобожден от занимаемой должности. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".
Он сообщил, что к такому решению пришли в результате обсуждений вопроса двумя сторонами. Завтра будет назначен новый начальник ГШ, сказал Пашинян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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