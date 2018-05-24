Генштаб Армении остался без начальника

Начальник Генштаба Вооруженных сил Министерства обороны РА Мовсес Акопян будет освобожден от занимаемой должности. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".

Он сообщил, что к такому решению пришли в результате обсуждений вопроса двумя сторонами. Завтра будет назначен новый начальник ГШ, сказал Пашинян.