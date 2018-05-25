Саргсян получит особняк, в котором жил Путин
Карабахский сантехник и экс-президент Армении Серж Саргсян, как показывают события, ничего не потерял от своей отставки и "бархатной революции". Оставив за собой имущество, он, наоборот, еще и приобрел комфорт и спокойствие. Его имени не упоминают, будто за всеми проблемами, о которых говорит новая власть, стоит не он.
А теперь Саргсян еще получит ко всем прочим удовольствиям роскошный особняк.
Как сообщает газета "Грапарак", правительство Армении через месяц предоставит экс-президенту Сержу Саргсяну располагающийся на Монументе особняк, предусмотренный для приема особых гостей.
Особняк в свое время был построен по поручению самого Саргсяна для приема высокопоставленных чиновников КГБ, говорится в заметке.
По данным издания, в свое время в этом особняке проживал президент России Владимир Путин во время визита в Армению.
В публикации отмечается, что фактически через месяц премьер-министр Никол Пашинян и экс-президент Серж Саргсян перестанут соседствовать. На данный момент они проживают по соседству на особо охраняемой территории.
Султан КеримСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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