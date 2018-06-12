Американский конгрессмен: Азербайджан - значимая страна для прогресса глобальной безопасности

Член комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США Юджин Грин, представляющий демократическую партию от штата Техас, выступил с обращением в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Грин напомнил, что 28 мая 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика обрела независимость от Российской империи и стала первым демократическим государством в мусульманском мире. Несмотря на то, что независимость была недолгой, ей был положен конец в 1920 году, 18 октября 1991 года Азербайджан вновь сформировался как независимое государство и с того времени является важным союзником США на Южном Кавказе.

В обращении говорится, что в Азербайджане и бассейне Каспийского моря функционирует ряд американских и международных энергетических компаний. В обращении подчеркивается стремительное развитие энергетической инфраструктуры Азербайджана, то, что он играет главную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и геополитических интересов США путем поставки энергетических ресурсов в Европу.

В документе подчеркивается, что Азербайджан как светское мусульманское государство одним из первых предоставил равные политические права женщинам и первым среди мусульманских государств предоставил в 1918 году избирательное право женщинам.

В обращении говорится, что Азербайджан важный партнер для США в сфере борьбы с терроризмом, участвует в коалиции по борьбе с международным терроризмом.

Конгрессмен подчеркнул, что Азербайджан значимое государство для прогресса глобальной безопасности и дипломатического сотрудничества в мировом масштабе. Азербайджан обладает статусом наблюдателя во Всемирной торговой организации, в 2012-2013 годах был избран непостоянным членом СБ ООН, член ОБСЕ и Программы партнерства во имя мира НАТО.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2018 года "Годом Азербайджанской Демократической Республики" в связи со 100-летием АДР.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook