Азербайджанская армия контролирует дорогу в оккупированный Лачин - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА
Благодаря успешной операции азербайджанской армии в Нахчыване освобождены от армянской оккупации 11 тысяч гектаров территории. Об этом сказал в среду на пресс-конференции министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр отметил, что в Нахчыване была осуществлена очень успешная операция.
"Теперь азербайджанская армия контролирует также дорогу, ведущую в Лачин. Это очередной наш успех", - сказал Гасанов.
Он подчеркнул, что цель - готовить армию к реальным боевым действиям. "Сегодня азербайджанская армия способна освободить оккупированные территории", - сказал министр.
Отметим, что в результате успешных действий под контроль азербайджанских подразделений перешли село Гюннут Шарурского района, и находящиеся вокруг села стратегические высоты Хунут (2065 метров), Гызылгая (1683 метров), Мехридаг (1869 метров).
Также отметим, что сегодня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов наблюдал за ходом проведения полевых занятий на тему "Наступление механизированного взвода" различными подразделениями курсантов Высшего военного училища им.Гейдара Алиева.
К занятиям были привлечены курсанты третьего курса училища.
Министр посетил участок стрельбища в Центре подготовке снайперов, где наблюдал за организацией и практическим выполнением стрельб.
Глава минобороны также наблюдал за ходом подготовки мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.
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