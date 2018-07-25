В Армении убийцы будут допущены к выборам в парламент

Террористическая группировка "Сасна црер" и радикальный "Учредительный парламент" создают политическую партию с целью участия в парламентских выборах и в политической жизни Армении вообще.

Об этом они сообщили в своем заявлении, распространенном накануне.

В принципе, пребывание в армянском парламенте представителей террористических организаций вовсе не новость. Например, Дашнакцутюн уже много лет заседает в Национальном собрании. Правда, нынешние ее депутаты не являются исполнителями терактов лично, но это, конечно же, сути не меняет.

В отличие от сегодняшних дашнаков, саснацреровцы - лица, совершившие уголовные деяния, угрожающие государственной безопасности, обвиняются в убийствах и взятии заложников. Подчеркнем - обвиняются, а не обвинялись, так как дела против них не прекращены, а саснацреровцы всего лишь выпущены под залог. Залог был внесен толстосумами олигарха Царукяна, однако нет сомнений, что сделано это было по указу премьера Пашиняна. Других способов освободить террористов у него не было. Их невозможно немедленно оправдать, нельзя и без повода помиловать. Но их пребывание за решеткой может стать угрозой для новой власти, которая не сможет противостоять вооруженному мятежу, так как не имеет соответствующих ресурсов.

Тот факт, что освобожденные террористы не оправданы и все еще находятся под действием судебных приговоров, и при этом создают партии и готовятся к выборам, создает ощущение некой нереальности происходящего.

Армянские политологи пытаются искать тут какие-то плюсы, объясняя попустительство преступникам хитрым ходом Пашиняна. Тот, мол, хочет сделать террористов более управляемыми и следить за каждым их шагом. То есть, хочет держать поближе к себе, чтобы были на виду. Между тем, допущение не отбывших наказание преступников (и даже отбывших) в законодательный орган - это, скорее, свидетельство слабости властей и их страха перед "человеком с ружьем".

Напомним, что Вооруженная группа "Сасна Црер" 17-го июля 2016 года захватила здание полка патрульно-постовой службы в Ереване, требуя отставки властей и освобождения лидера движения "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, арестованного за попытку вооруженного захвата ереванской телебашни. В ходе захвата здания полка ППС были убиты трое полицейских.

Вечером 31 июля нападавшие сдались. Обвиняемый в организации захвата полка ППС в Ереване Сефилян был приговорен судом к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы. Приговоры были оглашены также и другим участникам нападения на ППС. В июне 2018 года суд удовлетворил посредничество защиты в отношении нескольких членов группы "Сасна Црер", изменив им меру пресечения с ареста на освобождение под подписку о невыезде.

Зульфугар Ибрагимов