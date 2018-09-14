Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия школы №28 в Сабунчинском районе Баку - ФОТО
14 сентября 2018 11:11 2 437
14 сентября в жилом массиве Савалан в поселке Маштага Сабунчинского района Баку состоялось открытие полной средней школы номер 28.
Как передает Day.Az, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие школы.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе.
Затем глава государства встретился с преподавательским составом и учениками школы.
В заключение было сделано фото на память.
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