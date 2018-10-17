Для чего в Армении такое американское посольство

Посольство любой страны в иностранном государстве действует в рамках полномочий, определяемых двух- и многосторонними межгосударственными соглашениями. К последним относится, прежде всего, Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года.

В частности, она четко регламентирует численность сотрудников посольств, особенно тех, которые наделены дипломатическими привилегиями и иммунитетами. Общая численность сотрудников, как правило, находится в прямой зависимости от уровня отношений между государствами, масштабов страны пребывания и т.п. А площади посольских помещений обычно находятся в прямой зависимости от численности сотрудников.

Как передает Day.Az, об этом пишет gradator.ru со ссылкой на fondsk.ru.

Можно было бы предположить, что у Соединенных Штатов наиболее крупными должны быть посольства в Лондоне, Париже, Берлине, Пекине, Москве и столицах некоторых других государств, занимающих важное место во внешней политике США. В ХХ веке так примерно и было, но потом картина стала заметно меняться.

Самым крупным в мире американским посольством сегодня является посольство в Ираке. Посольский комплекс там напоминает крепость, которая может существовать в автономном режиме. А на втором месте среди американских дипломатических представительств за рубежом - посольство в Армении (!). Эта республика имеет население менее 3 млн. человек (сто тридцать шестое место в мире) и территорию 29743 кв. км (сто тридцать восьмое место). Реально в Армении проживает сейчас примерно около 2 млн. человек.

По данным армянских СМИ, в стране находятся 2000 американских дипломатов. По другим источникам - 2500 дипломатов, по одному на каждые 1200 граждан страны пребывания. Для сравнения: в России число дипломатов из США до последней высылки было 455 человек. Еще одно сравнение: численность сотрудников посольства РФ в Армении накануне "бархатной революции" весной 2018 года составляла около шести десятков человек.

Может быть, по общему количеству сотрудников (с учетом контрактников) посольство США в Армении действительно уступает посольству в Ираке, но по численности сотрудников с дипломатическим паспортом оно вполне может претендовать на первое место в мире.

Посольство США в Армении, возведенное рядом с Ереванским озером, раскинулось на площади в 9 гектаров; американцы приобрели этот участок у правительства Армении всего за 5 млн. долл.

Торжественное открытие нового посольства состоялось 6 мая 2005 года. На девяти гектарах размещены пять зданий общей площадью 14 тысяч кв. метров. Стены зданий имеют толщину 50 сантиметров и возведены из монолитного бетона с металлической сеткой. У посольства будет автономное энергоснабжение и свое водохранилище, отметили с гордостью американские дипломаты на церемонии открытия. Один из корпусов предназначен для морских пехотинцев. В момент открытия посольства их было всего шесть человек. Однако, по сообщениям армянских СМИ, к 2013 году их число было доведено до 800. Как написал тогда один из армянских журналистов, "в центре Еревана появилась полноценная военно-морская база США".

Зачем Вашингтону такой гигантский комплекс посольских зданий в небольшой стране, которая не имеет ни выхода к морю, ни больших месторождений полезных ископаемых, ни крупных инвестиционных проектов (единственным таким "проектом" стала продажа американцам Воротанской ГЭС).

Ответ дает американский эксперт Даниэль Гэйнор (Daniel Gaynor), сотрудник Центра национальной политики имени Трумэна (Truman Center for National Policy).

Вот фрагмент из его статьи под названием "Отношения США с Арменией: в противостоянии со своими противниками на Ближнем Востоке Америка имеет секретное оружие":

"Самое лучшее объяснение - это расположение. Армения, не имеющая выхода к морю, страна с трехмиллионным населением, расположена, возможно, в самом бурном регионе в мире. Армения граничит с Турцией, Азербайджаном, Грузией, Ираном. Как бывшая советская страна, Армения полагается на Россию в сфере торговли и военной поддержки.

У США есть свои ставки на все упомянутые пять стран, а Армения находится в поле зрения как потенциально мощный рычаг для продвижения американских целей".

К "секретному оружию", упомянутому в заголовке статьи Даниэля Гэйнора, можно отнести и тот объект, который называется "новое посольство США в Армении". Уже к моменту открытия нового американского посольского комплекса в Ереване мало у кого были сомнения на тот счет, что это не столько дипломатическое представительство, сколько военно-разведывательный центр.

Армяне говорят, что в расширении американцами агентурной сети в республике им помогает ряд местных НПО. Общее количество этих "неправительственных организаций" в маленькой республике зашкаливает: по данным национальной статистической службы Армении, их более двухсот. Ежегодно на их деятельность США выделяют до 250 млн. долл. Работа армянских НПО координируется и американским посольством, и такими структурами, как USAID, NED, Фонд Сороса. Кроме того, из нового посольского комплекса в Ереване ведется радиоразведка, нацеленная на приграничные и близлежащие государства - Турцию, Иран, Грузию, Азербайджан, Россию и др.

Вот что пишет о новом американском посольстве в Армении один из экспертов: "По сути, у США в Армении не посольство в его классическом определении, а разведывательный центр, комплекс специфических объектов. С них ведутся поставленные на широкую ногу сбор, обработка и передача в центр разведданных и другой, представляющей для американцев интерес информации. Особых секретов для США в Армении нет, а значит их разведцентр под дипломатическим прикрытием "заточен" на весь регион".

В такой обстановке надо ли удивляться произошедшей весной 2018 года вспышке "бархатной революции" в Армении?

Заметим, что Ирак и Армения - не исключения. Посольства США "нового поколения" открываются и в других государствах. Так, 2012 году США открыли новое здание посольства в Украине. Общая площадь территории американского посольства там составляет 4,5 га, площадь помещений - 15 тыс. кв. м, они рассчитаны более чем на 700 человек персонала. Сегодня американский посольский комплекс - самое крупное дипломатическое представительство в Киеве. Еще один пример - посольство США в Македонии, где населения меньше, чем в Армении. В Македонии недавно завершено строительство комплекса американского посольства на территории в 6 гектаров; крытые площади - 18 тысяч кв. метров. Остается лишь догадываться о характере работы, которая ведется американцами в этих посольских зданиях.