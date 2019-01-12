Казахский писатель армянам: «Какие мы братья? Конь змее не товарищ» - ВИДЕО

Известный казахский писатель Бекет Карашин написал на своей странице в Facebook статью под названием "У нас живут дашнаки?", которая спустя несколько часов была заблокирована, однако впоследствии была восстановлена.

Day.Az приводит данную публикацию без изменений:

"В 1979 году мой брат Берекет был демобилизован из армии инвалидом, его избил целый взвод солдат-армян. Били жестоко, арматурами по голове, истоптали сапогами. Он так и не оправился и впоследствии скончался в больнице от последствий полученных побоев. Никто ничего не предпринял по поимке виновных. Дело-то происходило за пределами Казахстана. Тогда в стране торжествовал раздутый интернационализм, и никто не расценил этот случай как результат межнациональных отношений. Но меня постоянно сверлили вопросы, почему именно армяне, почему толпой на одного и почему так нечеловечески жестоко. Сначала ответы пришли из реальной жизни.

В 1988 году в Армении произошло землетрясение. Города и селения превратились в руины. Весь Союз бросился на помощь этой республике. Не остался в стороне и Казахстан... Кроме продуктов питания и одежды из нашей Республики поставлялись юрты из Талдыкоргана. Наш личный состав Карагандинской ВШ МВД СССР разгребал завалы, вытаскивал выживших и трупы погибших. А в это время сами армяне мародерствовали: тащили уцелевшие вещи и драгоценности своих соседей. Наши соратники от поступков этих нелюдей просто ужасались. Часто повторяя древнюю казахскую пословицу "Бүлінген елден бүлік алма" ("Не грабь разрушенную страну"), наш личный состав ни о чем, кроме спасения людей, не думал. После этого я лично засомневался в наличии у этого народа сострадания, чистоты помыслов и благородства.

После этого наше учебное заведение в 1989 г. отправили на погашение армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе.

Попали мы в Ханкенди, уже тогда захваченный армянами. Они из балконов своих домов кричали на нас: "Турки, прочь из армянской земли!" Воспитанные в духе советского интернационализма, мы не понимали этих выкриков и какого-то дикого отождествления турков и казахов, хотя среди нас был полный интернационал. Дальше - больше. Нам не предоставили крыши над головой, не обеспечили ни питанием, ни даже питьевой водой. В зимнее время мы спали на металлических щитах под морозным звездным небом над головой. Злобное шипение, наполненные ненавистью взгляды и фашистские выкрики армян сдерживало лишь наличие у нас автоматов. Только передислокация в азербайджанский стан, в город Шуша спасла нас от холода и голода. Словом, от встречи с армянами на захваченных ими территориях остались лишь огорчительные воспоминания.

Затем я начал искать и читать литературные источники. Выяснил, что государства Армения на Кавказе не было, его искусственно создала экспансионистская политика России в качестве своего форпоста в этом регионе, оторвав земли разобщенных азербайджанских ханств, в частности Иреванского ханства, и заселив на них толпы бродяг армянского происхождения. Многие армяне до этого проживали в Османской империи, но во время Первой мировой войны они предательски подняли восстание против владык этого государства в надежде на то, что в случае полного поражения османов оттяпают их земли. Но этим замыслам не суждено было сбыться. Восстание было подавлено, лидеры этого центробежного движения получили по заслугам, а остальная часть армян была выселена за пределы Турции. И тут армяне стали раздувать мифы про геноцид, не удосужившись признать свое предательство и сепаратизм. На месте османской Турции любое государство поступило бы также жестко против любого сепаратизма и измены государственных интересов.

Эти мифы о геноциде привели к возникновению ужасной идеологии фашизма и нацизма в среде армян. Они внедрили в обиход надуманное словосочетание "Великая Армения", стали воспитывать свою молодежь в духе тюркофобии и ненависти ко всему тюркскому миру! Чтобы как-то обосновать свое появление на Кавказе, армяне стали переписывать мировую историю, без зазрения совести объявили армян самым древним народом на земле, стали ставить армянскую нацию выше всех существовавших и существующих этносов. Не гнушались они и воровством чужих исторических и культурных достижений... И такое явление только продолжает набирать обороты.

В начале гражданской войны отряды армянских дашнаков возглавили борьбу с басмачеством в Средней Азии. Они зверствовали, расстреливая тысячи безвинных людей тюркского происхождения, вырезая даже женщин, детей и стариков. От них досталось всем нациям Туркестана; киргизам, туркменам, казахам, узбекам, уйгурам и т.д. В основе этих зверств лежала именно идеология армянского фашизма, направленная именно против тюрков!

Главари этой нацистской организации "Дашнакцутюн", такие как Микоян, Шаумян, Мирзоян и др., пробрались и прорвались в высшие эшелоны Советской власти. И неизменно стали продолжать дело геноцида тюркского этноса. Именно они с легкой руки непотопляемого Микояна стали руководителями тюркских республик, разумеется, с целью по уничтожению своих кровных врагов, тюрков. Например, Мирзоян был первым секретарем Компартии Азербайджана, натворил там немало пакостных дел. Мартовские события 1918 года в Баку были не гражданской войной и мятежом мусаватистов, а геноцидом против азербайджанского народа, совершенным армяно-большевистскими военными формированиями.

В 1933 году Мирзоян назначается первым секретарем Компартии Казахстана и продолжателем дела Голощекина по голодомору местного населения, в результате которого от голода погибли миллионы казахов. Но этого для армянского душегуба показалось мало, и он развернул свою деятельность по репрессиям самого передового слоя нашей нации.

От его рук погибли Сакен Сейфуллин, Магжан Жумабаев, Ахмет Байтурыснов и тысячи других великих сынов казахского народа. С 1936-го по 1938 год были репрессированы более 110 тысяч казахстанских граждан, более 25 тысяч человек расстреляны. Среди секретных документов, хранящихся в Российском государственном архиве социально-политической истории, нашлись подписанные Мирзояном шифротелеграммы Сталину, в которых он просит санкции для ареста председателя ЦИК Казахской ССР Кулумбетова, а в телеграмме от 1 декабря 1937 года, просил вождя выделить дополнительные расстрельные квоты на 3500 лиц из числа "антисоветского элемента".

При всем этом он умудрялся обтяпать дела таким образом, чтобы выставить себя народным героем, раздувая свою значимость и культ в республике: переименовал священную для всех тюрков гору Хан-Тенгри в "пик Мирзояна", заставлял художников писать его портреты по размерам даже больше, чем портреты вождя народов. Этого Сталин уже не выдержал и отозвал Левончика в Москву, где заточил в Бутырку. Там его пытали, а затем и расстреляли... как и его предшественника, еврея Голощекина...

Особо трагичной страницей в этой длительной по времени истории являются карабахские события. В Сумгаите они провели настоящий геноцид по отношению к азербайджанцам, вырезали жителей от старцев до младенцев.

К чему же все это? Я совершенно далек от нацизма и фашизма, даже не озлоблен из-за смерти моего брата по вине армянских неодашнаков, не хочу реванша за убитых дашнаками в Туркестане невинных душ, уничтоженных голодомором и репрессиями единокровников, хочу лишь анализировать только факты. Наверное, и среди армян есть достойные люди, но я пока их не встречал. Из всей прожитой жизни и прочитанных книг я понял, что фашизм и шовинизм как раз-таки присущ армянской идеологии. Корень отношения к тюркам - в традиционном воспитании в армянской семье они все воспитывают своих детей в духе ненависти ко всем тюркам, в особенности к азербайджанцам и казахам! Эта главенствующая национальная, по сути нацистская армянская идея. Они выселили, выдавили из Армении всех не армян, включая братский им русский народ! Во всех государствах, где жили, они отравляли межнацотношения, ненавидели и предавали коренные этносы, пытались захватить власть и чужие земли. Азербайджанцы, грузины, чеченцы и др. народы Кавказа прояснили себе это армянское лицо без маски. Прояснили для себя его и жители Южной России, Краснодара и Ставрополя, Ростова и Сочи.

Но у нас всех пускают под одну гребенку. Мы толерантны, по заветам Чингисхана терпимы ко всем, мы спасали представителей многих народов. Но среди них не было армян. Их не выселяли, они пробрались к нам тихой сапой, храня за пазухой кинжал, который еще не высох от крови наших братьев-тюрков. Они убили не просто казаха-индивида, а воткнули этот кинжал всей нации в горло, тем самым обнажили свою тщательно скрываемую суть!

Если они пустят в Казахстане глубокие корни, то завтра будут ориентироваться на уничтожение казахской нации изнутри. Читайте историю и никогда не верьте армянам!

Но не будем нагонять истерию, призывать к армянским погромам, надо разрешить эту ситуацию цивилизованно, но вплоть до требований о выселении этих фашистов из Казахстана.

Дашнаки теперь уже начали понимать, что им не место на нашей земле, ибо сами отравили нашу гостеприимность и терпимость.

Запоздалое (на целую неделю!) извинение Карагандинского филиала армянской диаспоры насквозь лживое и лицемерное. В ее обращении к нам со словом "братья" мне мерещится звериный оскал дашнака и дашнокофашиста! Какие мы братья?! Конь змее не товарищ".

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