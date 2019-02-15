Макрон едет в Ереван - доказывать верность армянству

Роман между президентом Франции Эммануэлем Макроном и армянством продолжается. Именно армянством, а не Арменией. Армения по большому счету Франции не нужна, но в сложных условиях, в которых оказался Макрон, ему позарез нужны голоса и деньги армянской общины.

Вице-премьер Мгер Григорян встретился накануне с послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом и региональным директором Французского агентства развития Гаэлем Ассаяга, сообщает Новости-Армения.

Посол заверил, что Франция готова развивать сотрудничество с Арменией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Он также напомнил о намерении президента Макрона посетить Армению с государственным визитом.

То есть президент Франции станет первым главой государства, совершившим официальный визит в Армению. Это будет визит вежливости, необходимый для демонстрации армянской общине своей лояльности и готовности услужить. Никаких других целей он преследовать не может, потому что отношения между двумя странами не имеют никаких основ кроме "исторических". Прочие вопросы могут быть решены на уровне межправкомиссий или визитов каких-то профильных министров.

Париж уже сделал для армянства все, что было в его силах и все, что позволяло сделать международное право и здравый смысл. И теперь Эммануэлю Макрону непросто искать новые веские доказательства любви к Еревану. Совершенно бессмысленное решение объявить 24 апреля днем "геноцида армян" как раз результат этих поисков. Несмотря на щенячий восторг, устроенный армянским агитпропом в связи с этим шагом Парижа, никто не сомневается, что данный шаг это вовсе не "дань справедливости", а жест в сторону диаспоры, неуклюжий реверанс влиятельной общине, которая может поддержать Макрона. Если тот будет себя хорошо вести.

Ситуация складывается довольно пикантная. Ведь, всесторонне поддерживая Армению и демонстрируя при этом свое откровенное неприятие Азербайджана и Турции, французская сторона как-то забывает, что эта страна является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта и должна, вроде бы, не проявлять столь открытой любви к какой-то из сторон. В противном случае, она теряет свою нейтральность.

Впрочем, ни одного из трех сопредседателей нельзя назвать нейтральными. США, Францию и Россию словно специально собрали вместе для того, чтобы многолетний конфликт никогда не разрешился. И если бы не международное право и не страх за свою собственную целостность, поддержка посредниками Еревана вышла бы "из-под ковра" и стала еще более откровенной.

Первым решил дезавуироваться Макрон. Во Франции сложилась опасная для его власти ситуация, и единственная сила, на которую он может опереться - армянская диаспора. Которая в разное время успешно и, думается, недешево выторговала у Парижа нужные ей решения.

Одним словом, в Ереване пора начать подметать улицы в ожидании высокого гостя. А также хорошенько умыться и почистить зубы в преддверии горячих французских поцелуев. Помнится, несколько лет назад перед визитом Владимира Путина в армянской столице завешивали фасады потрепанных домов и чуть ли не красили деревья. В случае с Макроном таких мер, конечно, приниматься не будет, потому что едет не хозяин, а проситель. Пока позиции Эммануэля Макрона шатки, армянство постарается воспользоваться его зависимостью сполна.

Зульфугар Ибрагимов