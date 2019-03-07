В Армении, видимо, не ожидали, что мир так близко воспримет правду об учиненном армянскими оккупантами геноциде Ходжалы. В последние годы Азербайджан проводит четкую и последовательную работу в направлении информирования мировой общественности, и это все больше и больше пугает агрессора.

До сих пор миру с большим успехом преподносилась искаженная и фальшивая армянская версия трагедии, и это считалось в порядке вещей. Теперь же ситуация полностью изменилась, и мир увидел зловещий портрет "многострадального" таким, какой он есть.

Паника в связи с этим в Армении растет. Никогда еще не было в армянских СМИ столько "контрпропаганды" в день геноцида Ходжалы как в этом году. Дошло до того, что в Армении уже зазвучали требования немедленно принять меры для противодействия действиям Баку.

Как сообщают армянские СМИ, эксперты считают, что "необходимо объединить усилия и создать соответствующую структуру".

Завкафедрой мировой политики и международных отношений РАУ, посол Арман Навасардян, например, требует создать министерство пропаганды и антипропаганды.

"Нам необходима четкая внешнеполитическая доктрина, которой сегодня нет, в результате чего несмотря на правоту Армении, мы постоянно оступаемся на международном уровне", - заявил он.

А военный преступник Вова Вартанов даже вызвался выступить в качестве свидетеля по Ходжалинским событиям для "восстановления справедливости".

И так далее.

Забавно, что в последние недели наши соседи и их диаспора организовали массу мероприятий, на которых голосили о "фальсификации" трагедии Ходжалы Азербайджаном и рассказывали о своей версии событий. И при этом пытались доказать, в первую очередь, самим себе, что все было на самом деле совсем не так. Все эти многочисленные документальные свидетельства, эти страшные фотокадры, от которых стынет кровь, наши соседи хотят представить фальшивкой, а учиненные армянами изуверства над мирными жителями - плодом нашего с вами воображения. Призывают они также не верить свидетельствам многочисленных зарубежных репортеров. И самое главное - необходимо стереть из памяти заявление Сержа Саргсяна, полностью разоблачившее армянских зверей. Насытившись невинной кровью, этот, пардон, мерзавец разомлел и проболтался. И не кому-нибудь, а Томасу де Ваалу, который сразу разнес его слова по всему миру. И теперь уже 27 лет весь мир знает, что ходжалинская резня была учинена армянами в качестве демонстрации своей способности резать головы младенцам без зазрения совести.

А Вова Вартанов, который "все видел", потому что "контролировал дорогу", пусть пока не напрягается. Ему еще Баку "брать", нужно поберечь силы, а то мечта не сбудется.

Его время выступать в суде тоже придет. Только не в качестве свидетеля, а в качестве обвиняемого.

Зульфугар Ибрагимов