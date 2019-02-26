Российское издание "Лента.ру" рассказало сегодня о Ходжалы.

В качестве заголовка использована цитата экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить". Российский журналист Дмитрий Плотников попытался разобраться, как сказано в лиде, войсковая операция это была или геноцид и что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны.

Несмотря на то, что в первой трети статьи делается традиционная для российских СМИ попытка уравновесить ответственность сторон и приглушить факт армянской агрессии, материал получился достаточно объективным и очень полезным с точки зрения информирования российской общественности о геноциде в Ходжалы.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с материалом "Ленты.ру" с некоторыми сокращениями.

"К моменту штурма в Ходжалы находилось от двух до четырех тысяч жителей. Гарнизон составлял всего несколько сот человек. Причем кадровых военных (солдат Национальной Армии Азербайджана и бойцов местного ОМОНа) было меньшинство, большую часть составляли необстрелянные ополченцы. Обороной руководил командир ОМОНа и комендант аэропорта Алиф Гаджиев.

Сведений об участниках штурма с армянской стороны куда меньше. Там тоже в основном были ополченцы, но в бой они шли при поддержке бронетехники - танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Кроме того, азербайджанская сторона заявляла, что в боях за Ходжалы на стороне армян принимал участие 366-й мотострелковый полк, который на тот момент уже подчинялся Минобороны РФ. Проверить эти заявления также довольно проблематично - о погибших или раненых командование полка не сообщало, убитых солдат в российской форме найдено не было.

Тут важно отметить, что в 366-м полку служили немало этнических армян, как солдат, так и офицеров, которые открыто симпатизировали армянским ополченцам. Есть сведения, что военнослужащие 366 полка несколько раз передавали военную технику армянам, якобы попав в "окружение". Военные объясняли свои действия тем, что передача боевых машин была единственным способом избежать столкновения с армянской милицией и кровопролития. Алексей Бондарев, рядовой, служивший в 366 полку, вспоминал, как офицеры по ночам выводили БТРы с полным боекомплектом и уходили в так называемые ночные дежурства. Утром они возвращались пустыми и заявляли, что все боеприпасы, включая гранаты, были израсходованы.

Кто именно из армянских командиров отдал приказ о начале штурма, до сих пор неизвестно. Артиллерийский обстрел города начался в 23:00 25 февраля. Кроме пушек армяне использовали орудия бронетехники и системы залпового огня. В ходе обстрела была уничтожена казарма и большинство укреплений на переднем крае обороны.

В час ночи армянская пехота вошла в город. Последние очаги сопротивления подавили к семи часам утра 26 февраля. Судя по незначительным разрушениям, уличных боев в городе практически не было - участь Ходжалы была решена еще в ходе артобстрела.

Выход из города в сторону Агдама оставался открытым. Армянская сторона заявила, что он был оставлен в качестве коридора специально. Армяне обещали не вести огонь по тем, кто выходит из Ходжалы без оружия. Официальные лица "Нагорно-Карабахской республики (НКР)" (кавычки наши - ред.) заявили, что жители Ходжалы были предупреждены о наличии этого коридора. Однако опрошенные беженцы ничего о нем не знали, подтверждений тому, что армяне сбрасывали на город листовки с информацией о свободном коридоре, также не нашлось", - пишет Плотников.

Описывая саму расправу над мирным населением, в статье приводятся свидетельства ходжалинцев и иностранных журналистов.

"Было около девяти утра. Мы вышли на поле, на нем лежало много убитых. Наверное, их было сто человек. Я не пыталась их сосчитать. Гаджиева Алифа подстрелили, и я хотела ему помочь. В этот момент и меня ранили. Пуля попала мне в живот. Я видела, откуда они стреляли. Я видела много трупов на этом поле. Они были убиты совсем недавно - у них еще не изменился цвет кожи", - так вспоминала утро 26 февраля Хиджан Алекперова.

"Вдруг со стороны Аскерана стали раздаваться выстрелы. Шедшие впереди цепочкой люди один за другим начали падать. Среди женщин и детей я заметил жену. Начал кричать, чтобы они ложились на землю. Это было ужасное зрелище, которое я никогда не забуду: крепкие, вооруженные до зубов армянские парни стреляют в беззащитных женщин и детей, мечущихся по глубокому снегу", - рассказывал русский житель Ходжалы Сергей Бондарев.

"Две группы - видимо, две семьи, лежали рядом, - руки женщин пытаются прикрыть детей. У некоторых из них, включая маленькую девочку, были чудовищные раны на голове: фактически осталось только лицо. Выжившие рассказали, что их добивали в упор, уже лежащих на земле", - писали с места трагедии британские журналисты.

По данным расследования азербайджанской стороны, во время трагических событий в Ходжалы погибли 613 человек. 63 из них - дети. 8 семей погибли полностью, 130 детей потеряли одного из родителей, 25 остались круглыми сиротами. Ранены были 487 человек, из них 76 - дети. Еще 150 человек пропали без вести.

На телах 56 жителей Ходжалы нашли следы издевательств. По свидетельству журналистов "Le Monde", среди убитых были люди с выколотыми глазами и снятыми скальпами, тела с отрезанными головами, беременные женщины со вспоротыми животами. Часть ходжалинцев, покинувших город, избежали смерти от пуль, но замерзли, пытаясь пробраться к Агдаму через горы.

Трагической оказалась и судьба тех, кто остался в Ходжалы. Корреспондент газеты "Известия" рассказывал о том, как в Агдам привозили тела погибших при штурме, чтобы обменять их на пленных армян: "И в ночном кошмаре такого не привидится: выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы. Связки из нескольких трупов, которые долго таскали по земле на веревках за бронетранспортером. Издевательствам нет предела", - цитирует автор статьи.

Российский журналист подчеркивает, что за учиненные зверства никто наказан не был. Вину за возможные случаи жестокости армяне возложили на отдельных военнослужащих, которые якобы были родом из Сумгайыта, а также лиц с уголовным прошлым. Отметим, что эта версия более чем несерьезна. Среди тех, кто участвовал в бойне, были жители Карабаха, граждане Армении и иностранные наемники. И главным обличителем армянских националистов, сам того не желая, оказался экс-президент Армении Серж Саргсян, тогда - кровавый полевой командир, принимавший участие в организации и осуществлении геноцида Ходжалы. Не случайно Дмитрий Плотников именно его циничное признание вывел в заголовок.

"Серж Саргсян, тогда один из карабахских полевых командиров, а после президент Армении, поначалу заявил, что армяне предпочитают "вслух об этом не говорить". Что же касается числа жертв, то, по его словам, "многое было преувеличено". Впрочем, позже он высказался более откровенно: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло", - говорится в статье "Лента.ру".

Вот такая вот страшная правда о сути армянского национализма. И россиянам неплохо бы знать своего "стратегического союзника" в лицо.

Зульфугар Ибрагимов